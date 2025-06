Receita de hambúrguer “fit” com massa de pastel vai te ajudar na dieta; confira Nutricionista ensina duas versões do lanche uma tradicional e outra com vegetais que podem ser assadas e até incluídas na lancheira... Feed TV - Receitas|Do R7 27/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hamburguer (Foto Reprodução Redes Sociais) Feed TV - Receitas

Nesta quarta-feira (28/5), o hambúrguer, ícone da gastronomia de lanchonetes, bares e food trucks, ganha destaque com a celebração do seu dia. Embora seja associado a fast food e refeições calóricas, o prato pode ganhar uma versão mais leve e saudável com ajustes simples no preparo e na escolha dos ingredientes.

Consulte no nosso parceiro Feed TV - Receitas para saber mais sobre como preparar essa deliciosa receita!

Leia Mais em Feed TV - Receitas:

Receita viral de cookie fit fica idêntico ao tradicional; veja como fazer

Confira 5 receitas de ovos de chocolate para fazer em casa

Receitas baratas para uma Páscoa gostosa sem estourar o orçamento