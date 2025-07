Temaki de tapioca vira febre nas redes com receita fácil e sabor inusitado Uma mistura inusitada de culinária japonesa com toque brasileiro está viralizando; venha saber detalhes do preparo O conteúdo Temaki... Feed TV - Receitas|Do R7 06/07/2025 - 12h16 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h16 ) twitter

Temaki de tapioca (Foto: Freepik) Feed TV - Receitas

Uma receita simples e criativa está conquistando as redes sociais nas últimas semanas. O temaki feito com tapioca chega para entrar no lugar da alga. A ideia mistura a tradição japonesa com ingredientes populares no Brasil e o resultado tem agradado pela praticidade, sabor e versatilidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Receitas e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!

