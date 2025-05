1ª edição do Glúten Free Weekend Pizzaria Óstia promove evento no Ipiranga, em São Paulo Prazeres da Mesa|Do R7 10/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 10/05/2025 - 23h26 ) twitter

Prazeres da Mesa

De 16 a 18 de maio, a Óstia realiza a 1ª edição do *Glúten Free Weekend*, em São Paulo. O evento marca o *Maio Verde*, mês de conscientização sobre a Doença Celíaca, e propõe uma nova tradição gastronômica inclusiva na cidade. A programação começa na sexta-feira com o lançamento da cerveja artesanal sem glúten Ypiranga, desenvolvida em parceria com a Cervejaria Louvada.

