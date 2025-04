Bacalhau e mais: sabores tradicionais, criatividade e muitas novidades Restaurantes e marcas apostam em menus especiais, ovos recheados, harmonizações com vinho e sobremesas criativas Prazeres da Mesa|Do R7 17/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 23h45 ) twitter

Do bacalhau confitado servido com vista para o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro aos ovos trufados com flor de sal nos Jardins em São Paulo, a Páscoa de 2025 ganha um roteiro gastronômico variado e criativo em diferentes capitais do país. Restaurantes como Assador Rio’s, Nam Thai, Corrientes 348 e Belô Café preparam menus com foco em pescados, frutos do mar e clássicos portugueses. Já docerias e padarias apostam em ovos de Páscoa autorais e releituras surpreendentes — como o ovo de pão de queijo e a torta de brigadeiro de pistache. Para completar, sommeliers sugerem harmonizações que vão de espumantes leves a vinhos do Porto, garantindo a taça ideal para cada etapa da celebração.

