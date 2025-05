Delivery em nova fase: competição volta a aquecer e abre oportunidades para bares e restaurantes

Prazeres da Mesa |Do R7

O mercado de delivery de refeições está em plena reconfiguração. Após anos de domínio quase absoluto por uma única plataforma, novas movimentações prometem devolver o dinamismo e a competitividade ao setor. A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) avalia com otimismo o retorno da 99Food ao Brasil, anunciado em abril de 2025, e também acompanha com atenção a entrada da Meituan — gigante chinesa de entregas, líder absoluta na Ásia. Segundo a entidade, esses movimentos podem “reduzir a concentração, com vantagens para os negócios e para o consumidor final”.

Para saber mais sobre como essas mudanças podem impactar o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa.

Leia Mais em Prazeres da Mesa: