Festival Caminhos de Fogo chega à 4ª edição em Tiradentes Evento reúne 25 chefs de todo o país e promove experiências gastronômicas, musicais e sociais na histórica cidade mineira Prazeres da Mesa|Do R7 22/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Caminhos de Fogo realiza sua 4ª edição no dia 3 de maio, em Tiradentes (MG). A cidade, reconhecida por seu valor histórico e gastronômico, volta a receber o evento, que reúne chefs de destaque de diversas regiões do país e propõe uma imersão na tradição, inovação e multiculturalidade do preparo na brasa.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa.

Leia Mais em Prazeres da Mesa:

Padaví: a primeira boulangerie francesa kosher em Higienópolis (SP)

Triste adeus a Tanea Romão

Bacalhau e mais: sabores tradicionais, criatividade e muitas novidades