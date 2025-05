Guia MICHELIN celebra 125 anos com cerimônia no Brasil Lançamento da edição 2025 do guia Rio de Janeiro São Paulo acontece em 12 de maio, no hotel Rosewood, com transmissão ao vivo e presença... Prazeres da Mesa|Do R7 10/05/2025 - 22h07 (Atualizado em 10/05/2025 - 22h07 ) twitter

Em 2025, o Guia MICHELIN celebra 125 anos de história como uma das maiores referências globais em gastronomia. Criado na França, em 1900, pelos irmãos André e Édouard Michelin, o guia nasceu como uma publicação para ajudar motoristas, com informações úteis como mapas, oficinas e postos de combustível. Com o tempo, a seção de restaurantes ganhou protagonismo e, em 1926, passou a conceder estrelas aos estabelecimentos de destaque. Três anos depois, foi adotado o sistema de uma a três estrelas, com critérios definidos em 1936. Hoje, o Guia está presente em mais de 50 destinos ao redor do mundo e se reinventa continuamente, apostando em conectividade, diversidade e sustentabilidade. Saiba mais sobre este evento imperdível e a história do Guia MICHELIN no Brasil consultando a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa. Leia Mais em Prazeres da Mesa: São Paulo recebe a 2ª Settimana del Vino Italiano com rótulos de todas as regiões da Itália

