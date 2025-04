Leonardo Montes apresenta vinhos da uruguaia Montes Toscanini Degustação em São Paulo inclui novidades como o Albariño Criado em Roble 2024 e blends tintos de mínima intervenção Prazeres da Mesa|Do R7 15/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por Nelson Peixoto (@nelsoncsp) Leonardo Montes Toscanini, enólogo da vinícola uruguaia Montes Toscanini, sediada em Las Piedras, na região de Canelones, esteve em São Paulo para apresentar alguns dos principais rótulos da casa. Para abrir a degustação, o enólogo trouxe uma das novidades do portfólio: o Albariño Criado em Roble 2024, fermentado em tanques de cimento e com posterior estágio de seis meses em barricas francesas de segundo e terceiro usos. O resultado é um branco equilibrado, com boa integração da madeira, representando com elegância uma das castas brancas de maior sucesso no Uruguai atualmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa e descubra mais sobre os vinhos apresentados!

Leia Mais em Prazeres da Mesa:

Além da clássica Cabernet Sauvignon

Vinícola UVVA lança seu primeiro Merlot varietal

Dia mundial do café: conheça lugares com serviços diferenciados