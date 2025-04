Mousse de chocolate para reaproveitar os ovos de Páscoa! O chef Arnor Porto, do Palácio Tangará, ensina uma receita prática e deliciosa para transformar as sobras de chocolate em uma sobremesa... Prazeres da Mesa|Do R7 16/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h27 ) twitter

Se os ovos de Páscoa ficam sobrando na despensa depois do feriado, a boa notícia é que dá para transformá-los em uma sobremesa irresistível. O chef Arnor Porto, do Palácio Tangará, compartilhou com a gente uma receita prática e elegante de mousse de chocolate, perfeita para dar um novo destino ao que sobrou da temporada mais doce do ano. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa e descubra como preparar essa deliciosa receita! Leia Mais em Prazeres da Mesa: Leonardo Montes apresenta vinhos da uruguaia Montes Toscanini

