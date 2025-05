O PRÊMIO DOS PRÊMIOS Guia Michelin Rio de Janeiro e São Paulo elege quatro restaurantes inéditos com uma estrela e cinco novos Bib Gourmand Prazeres da Mesa|Do R7 13/05/2025 - 11h28 (Atualizado em 13/05/2025 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazeres da Mesa

Aconteceu na noite desta segunda-feira, 12, no hotel Rosewood São Paulo, a premiação mais importante da gastronomia mundial: o Guia Michelin, que comemora 125 anos em 2025. A essa altura, todos já sabem quem foram os restaurantes Recomendados, Bib Gourmand, Uma Estrela, Duas Estrelas, Jovem Chef, Melhor Sommelier – que ficou com Marcelo Fonseca, do Evvai – e Serviço do Ano – garantido por Rodrigo Cavalcante, do Tuju. Inclusive nós, de Prazeres da Mesa, divulgamos em tempo real, nas redes sociais. A atmosfera do momento, o antes e o depois, contudo, tem um retrato particular. Regado a infindas taças de Perrier Jouet, vinhos e comida boa, volante e em buffet generoso – escutei, duas vezes, pessoas murmurando sobre a qualidade do presunto cru –, o coquetel de abertura tentava amenizar a ansiedade pelo que estava por vir. Até dos mais experientes. “Estou com o coração na mão”, me disse o chef Alex Atala, cujo D.O.M. possui duas estrelas há dez anos, enquanto segurava a minha própria.

Para mais detalhes sobre essa noite memorável e os vencedores, consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa.

Leia Mais em Prazeres da Mesa:

Uma noite (jantando) no museu

Menu completo para surpreender no Dia das Mães

1ª edição do Glúten Free Weekend