Pizzaria Itzza inaugura flagship no Itaim Bibi, em São Paulo Cardápio traz novas pizzas e entradas exclusivas no novo espaço da marca Prazeres da Mesa|Do R7 24/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazeres da Mesa

A pizzaria Itzza acaba de inaugurar sua flagship no Itaim Bibi, bairro onde nasceu em 2018. Após um período focado no delivery e lojas menores, a marca retoma a atuação presencial com um novo espaço e novidades no cardápio, que seguem sua proposta de oferecer alternativas mais saudáveis sem abrir mão de sabor e qualidade.

Consulte no nosso parceiro Prazeres da Mesa para saber mais sobre essa nova experiência gastronômica!

Leia Mais em Prazeres da Mesa:

Kentucky: Onde bourbon, cavalos e cultura correm soltos

Quente da Boca celebra um ano com menu exclusivo assinado por Andreza Biagioni e Ana Soares

Casa do Saulo SP celebra um ano com jantar a seis mãos ao lado de Mara Salles e Rodrigo Oliveira