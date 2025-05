São Paulo recebe a 2ª Settimana del Vino Italiano com rótulos de todas as regiões da Itália Evento acontece de 19 a 25 de maio em 20 restaurantes da cidade e antecipa a candidatura da culinária italiana à lista da UNESCO Prazeres da Mesa|Do R7 10/05/2025 - 22h06 (Atualizado em 10/05/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prazeres da Mesa

Entre os dias 19 e 25 de maio, São Paulo recebe a segunda edição da Settimana del Vino Italiano. O evento reúne 20 restaurantes italianos da cidade para celebrar a diversidade da vitivinicultura do país com vinhos de todas as 20 regiões da Itália. A proposta é simples: oferecer aos clientes uma verdadeira viagem enogastronômica através de taças e garrafas selecionadas, com sugestões de harmonização feitas por cada casa participante.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa e descubra todos os detalhes deste evento imperdível!

Leia Mais em Prazeres da Mesa:

Guia MICHELIN celebra 125 anos com cerimônia no Brasil

Dia das Mães: comemore a data do brunch ao jantar

Brasil conquista premiação no World Butchers’ Challenge 2025 em Paris