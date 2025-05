Vote no Melhores do Ano 2025 Chegou a hora de votar na premiação mais democrática e aguardada da gastronomia brasileira

A primeira etapa do Prêmio Melhores do Ano da Gastronomia 2025 chegou ao fim, com a participação de mais de 300 profissionais — entre jornalistas, chefs, restaurateurs e consultores — que indicaram os nomes mais relevantes do cenário gastronômico em 39 categorias. Agora, é a sua vez.

Não perca a chance de fazer sua voz ser ouvida! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Prazeres da Mesa.

