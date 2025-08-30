A Melhor Receita de Pudim de Limão Sem Forno Que Você Vai Fazer O pudim de limão de geladeira sem ovos e sem forno é uma sobremesa perfeita para quem busca praticidade e sabor. Veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 29/08/2025 - 22h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pudim de limão de geladeira sem ovos e sem forno faz aí Receitas de Pesos

O pudim de limão de geladeira sem ovos e sem forno é uma sobremesa perfeita para quem busca praticidade e sabor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Como Fazer Brigadeiro sem Leite Condensado Receita Simples e Econômica

Hambúrguer de Frango Saudável com Conserva de Cebola e Molho Nutritivo

Torta de Morangos com Mascarpone: Uma Sobremesa Irresistível e Fácil de Fazer