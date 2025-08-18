Acompanhe com churrasco, frango ou só ela Essa Salada de Repolho combina com tudo! Salada de repolho cremosa: a receita que sua mãe, sua vó e todo mundo vai pedir! Veja a receita completa o link The post Acompanhe... Receitas de Pesos|Do R7 18/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salada de Repolho Cremoso Perfeita para Churrascos Receitas de Pesos

Salada de repolho cremosa: a receita que sua mãe, sua vó e todo mundo vai pedir!

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo Gelado de Abacaxi: Refrescante, Cremoso e Perfeito para o Verão

Bolo de Chocolate Feito no Liquidificador: Prático, Fofo e Delicioso

Gelatina com Creme de Leite: A Receita Mais Fácil do Mundo!