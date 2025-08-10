Arroz Carreteiro Tradicional de Panela Sabor de Churrasco e Conforto Arroz carreteiro prático com carne saborosa, arroz úmido e cheiro-verde; receita de uma panela para a família, pronta em 50 min, clique... Receitas de Pesos|Do R7 10/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 18h57 ) twitter

Arroz carreteiro com carne seca e sabor de comida feita no fogão a lenha Receitas de Pesos

Arroz carreteiro prático com carne saborosa, arroz úmido e cheiro-verde; receita de uma panela para a família, pronta em 50 min, clique no link para ver a receita completa

