Arroz Doce Tradicional da Vovó Receita Afetiva e Cremosa Receita de arroz doce tradicional da vovó cremosa e fácil, com leite condensado e canela, ideal para momentos especiais, clique no... Receitas de Pesos|Do R7 22/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arroz Doce Caramelizado com Farofinha de Amendoim Uma Receita Afetiva para Adoçar a Memória Receitas de Pesos

Receita de arroz doce tradicional da vovó cremosa e fácil, com leite condensado e canela, ideal para momentos especiais.

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para ver a receita completa!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo Pudim de Milho Uma Receita que Me Lembra a Casa da Vovó

Caçarola Mineira: O Bolo Simples que Vai Conquistar Seu Café da Tarde

Pudim de Leite Sem Banho Maria que Aprendi com Minha Mãe