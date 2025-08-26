Batata à Dorê: Macias por Dentro e Crocantes por Fora Você Precisa Fazer A batata à dorê é o tipo de receita que agrada a todos e transforma qualquer refeição em um momento especial. Veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 26/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 26/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Batata à Dorê macias por dentro e crocantes por fora Receitas de Pesos

A batata à dorê é o tipo de receita que agrada a todos e transforma qualquer refeição em um momento especial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Torta de Frango de Liquidificador: Receita Fácil, Rápida e Saborosa

Canelone de Presunto e Queijo com Massa de Pastel: Receita Prática e Irresistível

Molho para Cachorro-Quente Direto do Sítio: Sabor Caseiro e Rústico que Encanta