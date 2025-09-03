Batata Sauté douradinha que abraça memórias de almoço em família Batata sauté dourada por fora e macia por dentro, pronta em 20 minutos, com dicas e mais toques de tempero, clique no link para ver... Receitas de Pesos|Do R7 03/09/2025 - 12h37 (Atualizado em 03/09/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Batata Sauté Receita Clássica e Fácil para Acompanhar Seu Almoço Receitas de Pesos

Batata sauté dourada por fora e macia por dentro, pronta em 20 minutos, com dicas e mais toques de tempero, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Creme de Pistache sedoso que traz memórias de festas e sobremesas de domingo

Bolo Indiano: Um Bolo Aromático com Sabor de Especiarias

O Nhoque Mais Leve e Mais Gostoso: Aprenda com Apenas 4 Ingredientes