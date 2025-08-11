Berinjela no Forno Crocante por Fora e Macia por Dentro Essa berinjela no forno é saudável, temperada e muito versátil! Perfeita para qualquer refeição. Clique no link e veja a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 11/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Berinjela no Forno com Queijo Mussarela para você fazer no almoço! Receitas de Pesos

Essa berinjela no forno é saudável, temperada e muito versátil! Perfeita para qualquer refeição.

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para ver a receita completa!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Carne de Panela Macia e Suculenta para Refeições Reconfortantes

Torta Salgada de Liquidificador Fácil e Saborosa para Qualquer Ocasião

Receitas Vegetarianas Simples e Saborosas para o Dia a Dia