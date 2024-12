Bolo de Carne Natalino com Bacon e Purê de Batatas Este bolo de carne assado no forno com bacon, cogumelos, cenouras e purê de batatas é a escolha perfeita para um Natal Veja a receita...

Receitas de Pesos|Do R7 08/12/2024 - 11h08 (Atualizado em 08/12/2024 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share