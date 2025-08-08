Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo de Churros Fofinho com Doce de Leite e Sabor de Festa

Receita de bolo de churros com doce de leite e canela, fofinho e irresistível. Veja como fazer, clique no link para ver a receita completa...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo de Churros com Massa Fofinha e Recheio de Doce de Leite Igual àquele das Festas Juninas Receitas de Pesos

Receita de bolo de churros com doce de leite e canela, fofinho e irresistível. Veja como fazer, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.