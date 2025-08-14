Bolo de Churros Invertido Macio com Doce de Leite Cremoso Bolo de churros invertido fofinho com doce de leite e canela, fácil de fazer e perfeito para café ou sobremesa, clique no link para... Receitas de Pesos|Do R7 14/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo de churros que lembra festa de infância e tardes na casa da vó Receitas de Pesos

Bolo de churros invertido fofinho com doce de leite e canela, fácil de fazer e perfeito para café ou sobremesa, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Como Fazer Massa de Pastel com 2 Ingredientes e Surpreender na Cozinha

Bolo Simples Tamanho Família Fofinho e Econômico

Bolo de Maçã com Canela Fit Macio e Aromático