Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo de Churros Receita Caseira Macia e Irresistível

Bolo de churros macio e recheado com doce de leite, receita prática e deliciosa para adoçar o café da tarde, clique no link para ver...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo de Churros com Massa Fofinha e Recheio de Doce de Leite Igual àquele das Festas Juninas Receitas de Pesos

Bolo de churros macio e recheado com doce de leite, receita prática e deliciosa para adoçar o café da tarde, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.