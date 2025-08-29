Bolo de Churros Receita Irresistível e Perfeita para Encantar Receita de bolo de churros com massa macia, recheio e cobertura de doce de leite e finalização com açúcar e canela, clique no link... Receitas de Pesos|Do R7 29/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 14h58 ) twitter

Bolo de Churros com Massa Fofinha e Recheio de Doce de Leite Igual àquele das Festas Juninas Receitas de Pesos

Receita de bolo de churros com massa macia, recheio e cobertura de doce de leite e finalização com açúcar e canela, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de aprender essa deliciosa receita! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a matéria completa.

