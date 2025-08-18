Bolo de Fubá com Maizena: Macio, Saboroso e com Sabor de Casa de Vó O bolo de fubá com maizena é simples, rápido e cheio de sabor. Sua textura fofinha e seu gosto caseiro fazem dele uma receita perfeita... Receitas de Pesos|Do R7 18/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo de Fubá com Maizena: Uma Receita de Família Receitas de Pesos

O bolo de fubá com maizena é simples, rápido e cheio de sabor. Sua textura fofinha e seu gosto caseiro fazem dele uma receita perfeita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Sem forno, sem enrolação! Pão de queijo na frigideira que vai salvar seu café da manhã

Como plantar brócolis e manter a horta produtiva o ano todo

Como plantar abobrinha em casa e evitar pragas naturalmente