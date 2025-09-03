Bolo de maçã com canela fofinho que perfuma a casa Bolo de maçã com canela fofinho, úmido e perfumado, perfeito para café da tarde; receita prática e caseira, clique no link para ver... Receitas de Pesos|Do R7 03/09/2025 - 05h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo de Maçã Fit Receita Saudável para o Café da Manhã Receitas de Pesos

Bolo de maçã com canela fofinho, úmido e perfumado, perfeito para café da tarde; receita prática e caseira, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo de Milho de Latinha, fica bastante cremoso Faça o seu

Requeijão Caseiro de Liquidificador: Cremoso, Rápido e Fácil

Torta de Salsicha de Forno Fofinha que Lembra Lanche da Escola