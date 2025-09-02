Bolo de Maçã uma Delícia que Perfuma a Casa Um bolo de maçã fácil, fofinho e cheio de sabor que vai deixar sua casa perfumada e irresistível, clique no link para ver a receita... Receitas de Pesos|Do R7 02/09/2025 - 05h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tortinha de Maçã Caseira com Massa Fofinha Receita de Afeto para Servir com Sorvete Receitas de Pesos

Um bolo de maçã fácil, fofinho e cheio de sabor que vai deixar sua casa perfumada e irresistível, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Receita de Bolo de Banana Fit Perfeito para o seu Café da Manhã Faça

Pão Caseiro Rápido no Liquidificador e Pronto!

Bolo sem Ovo macio e cheio de sabor