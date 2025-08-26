Bolo Gelado de Abacaxi com Cobertura de Chantilly: Refrescância e Sabor em Cada Fatia O bolo gelado de abacaxi com chantilly é uma sobremesa leve, refrescante e perfeita para quem busca sabor com delicadeza. Veja a receita... Receitas de Pesos|Do R7 26/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolo gelado de abacaxi fofinho e com cobertura Receitas de Pesos

O bolo gelado de abacaxi com chantilly é uma sobremesa leve, refrescante e perfeita para quem busca sabor com delicadeza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Como Fazer Pãozinho de Tapioca Perfeito em Minutos

Bolo de Fubá e Laranja de Liquidificador: Praticidade e Sabor no Seu Café

Receita de Gelatina Cremosa com Creme de Leite e 3 Ingredientes