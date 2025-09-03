Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo Indiano fofinho com sabor de infância

Bolo Indiano com especiarias e creme irresistível, ideal para acompanhar um café quentinho em família. clique no link para ver a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo Indiano com Massa Leve e Recheio Cremoso Receitas de Pesos

Bolo Indiano com especiarias e creme irresistível, ideal para acompanhar um café quentinho em família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.