Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo Indiano Receita Caseira Aromática e Irresistível

Bolo indiano macio com toque de canela e recheio cremoso, receita caseira deliciosa e aromática para qualquer ocasião, clique no link...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Bolo Indiano Receita Tradicional de Festa com Especiarias Receitas de Pesos

Bolo indiano macio com toque de canela e recheio cremoso, receita caseira deliciosa e aromática para qualquer ocasião, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.