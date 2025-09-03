Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Bolo Mole de Fubá: Uma Receita Cremosa, Caseira e Irresistível

Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 50 minutos. Veja a receita completa...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 50 minutos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa deliciosa receita!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.