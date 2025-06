Carne de Panela com Pimentão que Remete à Comida de Casa de Mãe Carne de panela com pimentão saborosa e suculenta, ideal para um almoço completo com arroz ou purê. Clique no link para ver a receita...

