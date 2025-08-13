Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Receitas

Chá de Amendoim Cremoso Bebida Quentinha e Energética para os Dias Frios

Chá de amendoim cremoso com leite e especiarias, fácil de fazer e perfeito para aquecer o dia, clique no link para ver a receita completa...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Chá de Amendoim Sabor de Festa Junina, Conforto e Lembranças Afetivas Receitas de Pesos

Chá de amendoim cremoso com leite e especiarias, fácil de fazer e perfeito para aquecer o dia, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos e descubra como preparar essa deliciosa bebida!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.