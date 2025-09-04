Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Cheesecake Saudável com Geleia de Frutas Vermelhas que lembra sobremesa de domingo

Cheesecake saudável e leve, com base crocante opcional, recheio cremoso de iogurte e cobertura de frutas vermelhas, clique no link...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Cheesecake Saudável com Geleia de Frutas Vermelhas que lembra sobremesa de domingo Receitas de Pesos

Cheesecake saudável e leve, com base crocante opcional, recheio cremoso de iogurte e cobertura de frutas vermelhas, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa deliciosa receita! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a matéria completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.