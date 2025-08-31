Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Cocada de Corte com Leite Condensado e Coco – Receita

A cocada de corte é uma sobremesa acessível, saborosa e repleta de tradição. Veja a receita completa no link The post Cocada de Corte...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Como Fazer Cocada de Corte em Casa: Passo a Passo Receitas de Pesos

A cocada de corte é uma sobremesa acessível, saborosa e repleta de tradição.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.