Como fazer geleia de mocotó igual da roça com sabor de infância Geleia de mocotó tradicional, firme e doce com colágeno natural. Perfeita com queijo ou pura. Clique no link para ver a receita completa... Receitas de Pesos|Do R7 06/06/2025 - 05h55 (Atualizado em 06/06/2025 - 05h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Como fazer geleia de mocotó igual da roça com sabor de infância Receitas de Pesos

Geleia de mocotó tradicional, firme e doce com colágeno natural. Perfeita com queijo ou pura. Clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de reviver sabores da infância! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo de Milho Cremoso: Receita Fácil e Rápida para Fazer em Casa

Bolo Fofinho Com Apenas 3 Ingredientes – confira

Iogurte natural caseiro com sabor suave e feito com apenas dois ingredientes