Como plantar alecrim em casa e ter sempre tempero fresco o ano todo Saiba como plantar alecrim em casa de forma simples e manter a erva sempre saudável e perfumada. Clique no link para ver a dica completa... Receitas de Pesos|Do R7 17/08/2025 - 10h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dicas Infalíveis para Plantar Alecrim e Ter uma Horta Sempre Verde Receitas de Pesos

Saiba como plantar alecrim em casa de forma simples e manter a erva sempre saudável e perfumada. Clique no link para ver a dica completa.

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para saber mais!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Aprenda a Fazer Molho Cremoso de Queijo para Macarrão como um Chef!

Técnica simples de como plantar pimenta-do-reino até em vasos grandes

Bolo Bem-Casado: O Segredo para uma Massa Perfeita