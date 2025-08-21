Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Cuca Receita Tradicional Macia com Cobertura Crocante

Receita de cuca simples e deliciosa com cobertura crocante de farofa amanteigada, ideal para café ou lanche da tarde, clique no link...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Receita de Cuca Tradicional Alemã com Farofa Crocante Para Relembrar a Infância Receitas de Pesos

Receita de cuca simples e deliciosa com cobertura crocante de farofa amanteigada, ideal para café ou lanche da tarde, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a receita completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.