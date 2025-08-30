Receitas de Pesos |Do R7

Dica do dia: faça essa massa de Bolo Amanteigado e conquiste corações! Quem aí ama bolo amanteigado tanto quanto a gente? Textura que derrete na boca e sabor que fica na memória! Veja a receita completa...

