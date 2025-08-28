Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Direto do caderno da vovó para a sua mesa. Já salvou essa receita? Arroz Doce Cremoso

Quem resiste a um arroz doce bem cremosinho, polvilhado com canela? Veja a receita completa no link The post Direto do caderno da vovó...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Arroz Doce Cremoso da Vovó um clássico! Receitas de Pesos

Quem resiste a um arroz doce bem cremosinho, polvilhado com canela? Veja a receita completa no link

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para não perder essa delícia!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.