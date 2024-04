Alto contraste

DIVINO o Pastel de 3 ingredientes e a massa desmancha na boca. Se você é fã de pastel, precisa experimentar essa receita maravilhosa. Com apenas 3 ingredientes, você terá um pastel delicioso e com uma massa que derrete na boca. É simplesmente irresistível! Quer saber como preparar essa delícia? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Melhores Receitas - Receitas de Pesos e descubra todos os segredos dessa receita incrível. Não perca tempo e prepare-se para se deliciar!

