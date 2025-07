Doce de Abóbora Cremoso com Toque de Canela Igual ao das Vovós no Tacho de Cobre Receita de doce de abóbora com canela e cravo, cremoso e tradicional, ideal para o lanche ou sobremesa. Fácil e saboroso, clique no...

Receitas de Pesos|Do R7 28/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 28/07/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share