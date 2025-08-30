Doce de Batata Doce Receita Tradicional Simples e Irresistível Receita de doce de batata doce cremoso ou firme, tradicional e fácil de fazer, ideal para servir em qualquer ocasião, clique no link... Receitas de Pesos|Do R7 30/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Receita de Doce de Batata Doce que Traz Lembranças da Casa da Vovó Receitas de Pesos

Receita de doce de batata doce cremoso ou firme, tradicional e fácil de fazer, ideal para servir em qualquer ocasião, clique no link para ver a receita completa

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Mousse de Maracujá com Leite Condensado: Cremoso e Irresistível

Aprenda a Fazer Recheio de Abacaxi com Creme para Deixar Seu Bolo Irresistível

Receita de Torta de Morangos Fácil, Rápida e Sem Erro