Doce de Goiaba Cremoso ou em Pedaços Para Servir com Queijo ou Pão Doce de goiaba caseiro com fruta fresca, perfeito para comer com queijo ou pão. Cremoso ou firme. Clique no link para ver a receita...

Receitas de Pesos|Do R7 30/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share