Doce de Leite de Bolinha (Ambrosia): Receita Tradicional, Cremosa e com Sabor de Casa de Vó O doce de leite de bolinha, ou ambrosia, é mais do que uma sobremesa: é um pedaço da memória afetiva de muitas famílias. Veja a receita... Receitas de Pesos|Do R7 03/09/2025 - 14h21 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Doce de Leite em Bolinhas que Adoça a Vida, a Ambrosia Receitas de Pesos

O doce de leite de bolinha, ou ambrosia, é mais do que uma sobremesa: é um pedaço da memória afetiva de muitas famílias. Veja a receita completa no link

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Pamonha Assada: Uma Variação Irresistível da Tradição Caipira

Fogazza quentinha que lembra festas italianas e tardes em família

Faça um Molho Cremoso de Queijo para Macarrão como um Chef!