Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Doce de Leite de Bolinha (Ambrosia): Uma Tradição Mineira Cheia de Sabor e Memórias

O doce de leite de bolinha, ou ambrosia, é mais do que uma sobremesa: é um pedaço da história culinária brasileira. Veja a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

O Doce de Leite em Bolinhas que Adoça a Vida, a Ambrosia Receitas de Pesos

O doce de leite de bolinha, ou ambrosia, é mais do que uma sobremesa: é um pedaço da história culinária brasileira. Veja a receita completa no link

Não perca a oportunidade de descobrir todos os segredos dessa delícia! Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a matéria completa.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.