Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Receitas

Esfirra de Carne Fechada ou Aberta: Sabor Árabe com Toque Brasileiro

A esfirra de carne, seja aberta ou fechada, é uma receita deliciosa que combina tradição, praticidade e muito sabor. Veja a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Essa Esfirra de Carne é deliciosa e sucesso garantido Receitas de Pesos

A esfirra de carne, seja aberta ou fechada, é uma receita deliciosa que combina tradição, praticidade e muito sabor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.