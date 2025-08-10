Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Receitas

Frango a Passarinho Crocante no Fogão ou Airfryer Receita Fácil e Saborosa

Frango a passarinho crocante com alho e limão, pronto em 55 min no fogão ou airfryer, rende 4 porções, clique no link para ver a receita...

Receitas de Pesos

Receitas de Pesos|Do R7

Frango a Passarinho Receita Tradicional Crocante e Saborosa Para Compartilhar Receitas de Pesos

Frango a passarinho crocante com alho e limão, pronto em 55 min no fogão ou airfryer, rende 4 porções, clique no link para ver a receita completa

Não perca a oportunidade de experimentar essa delícia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.