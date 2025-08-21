Geladinho de Coco Receita Cremosa e Refrescante Receita de geladinho de coco simples e deliciosa, sobremesa cremosa e refrescante para toda a família, clique no link para ver a receita... Receitas de Pesos|Do R7 20/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Receitas de Pesos

Receita de geladinho de coco simples e deliciosa, sobremesa cremosa e refrescante para toda a família, clique no link para ver a receita completa

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para saber mais!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Dicas práticas para plantar couve-flor em casa mesmo com pouco espaço

Bolinho de Leite Ninho: Uma Delícia Cremosa com Sabor de Infância

Pastel com Massa de Mandioca: Crocância e Sabor em Cada Mordida